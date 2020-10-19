Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении от церкви основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия (Романова). Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.

В Русской православной церкви напомнили, что 10 сентября церковный суд по делу схимонаха Сергия, изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов, принял решение о его отлучении от Церкви.

«Схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)», - отмечается в сообщении.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал говорить в своих проповедях, что коронавирус - это «псевдопандемия». Он также утверждал, что граждан РФ хотят поместить в «электронный лагерь сатаны» и «беззаконно сажают на самоизоляцию».

По административному делу о распространении ложной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» - на 18 тысяч рублей.