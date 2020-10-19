В Роспотребнадзоре рассказали о работе по поиску уникальных штаммов COVID-19

На территории Российской Федерации не циркулируют штаммы коронавируса, которые разительно отличаются от уже известных. С таким сообщением выступила пресс-служба Роспотребнадзора.

Так в ведомстве отреагировали на новость норвежского еженедельника Verdens Gang, журналисты которого сообщили об обнаружении неизвестного ранее штамма коронавируса.

«В России на регулярной основе ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, ежемесячно расшифровывают полностью более 150 геномов. На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Получаемые данные используются для анализа актуальности используемых диагностических тест-систем, помогают выявлять завозные случаи, оценивать региональные особенности генетического разнообразия SARS-CoV-2, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее российские ученые нашли биомолекулы, подавляющие все коронавирусы. Специалистам удалось выяснить, что в некоторых внутриклеточных биомолекулах есть микроРНК, которые потенциально способны подавлять размножение вирусов.