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Пашинян и Алиев заявили о готовности встретиться в Москве для переговоров

Роман Захаров
18:07 19.10.2020
По словам Никола Пашиняна, конфликт должен решаться исключительно мирным путем. Ильхам Алиев, в свою очередь, сообщил, что готов приостановить военные действия, если Ереван «займет конструктивную позицию на переговорах».
Пашинян и Алиев заявили о готовности встретиться в Москве для переговоров
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы встретиться в Москве для проведения переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом оба лидера рассказали в интервью ТАСС.

Глава армянского правительства, в частности, отметил, что конфликт должен решаться исключительно мирным путем. По его словам, он готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе «поехать (в Москву - прим. ред.), встретиться (с Алиевым - прим. ред.), поговорить».

Пашинян при этом добавил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха имеет первостепенное значение для армянской стороны.

«Я неоднократно говорил, и это официальная позиция Армении фактически во все времена, что право на самоопределение Нагорного Карабаха, то есть статус Нагорного Карабаха, имеет стратегически важную роль для нас», - заявил премьер-министр.

Президент Азербайджана, в свою очередь, сообщил журналистам, что готов приостановить военные действия, если Ереван «займет конструктивную позицию на переговорах».

«Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования», - подчеркнул он. 

Новое обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В эскалации конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. Перемирие, которое было запланировано по итогам переговоров в Москве на 10 октября, было сорвано. После этого стороны вновь обменялись взаимными обвинениями.

Позже Ереван и Баку во второй раз решили в гуманитарных целях прекратить ведение огня с 18 октября. Однако сообщения о перестрелках в зоне конфликта поступают до сих пор.

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