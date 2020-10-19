Умер отец певца Витаса

В субботу, 17 октября, скончался отец Витаса Владас Грачев. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

«Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12.00, Преображенская, 70, Свято-Успенский кафедральный собор», - написал исполнитель в сопроводительном тексте к фотографии покойного отца.

Владас Грачев скончался на 73-м году жизни. Причину смерти пока не называют, однако, по данным СМИ, мужчина последние полгода страдал от тяжелой болезни. Отметим, что сам Витас не сможет присутствовать на церемонии прощания из-за закрытых границ.