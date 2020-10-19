Эксперт рассказал, как носить маску, чтобы не запотевали очки

Медицинская маска является основным средством защиты от ряда инфекционных заболеваний, в том числе от коронавируса. Однако она может доставлять неудобства тем, кто носит очки, - из-за запотевания стекол. О том, как с этим бороться, в беседе с радио Sputnik рассказал медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Так, по его словам, очки можно обработать специальным средством. А маску можно заменить респиратором.

«Можно попробовать специальный спрей-антифог, чтобы не запотевали стекла с внутренней стороны. Или носить респиратор и плотно прижимать его к носу, чтобы, когда вы выдыхаете, воздух не шел вверх, а шел через клапан, который обычно сбоку, тогда на очки он не будет попадать», - объяснил Кузьменко.

При этом он добавил, что можно обойтись и без респиратора. По словам блогера, существует способ, как подогнать под очки обычную одноразовую медицинскую маску. Для этого надо лишь завернуть внутрь ее верхний край - тот, где расположена алюминиевая вставка.

Филипп Кузьменко также посоветовал время от времени снимать маску и очки, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на уши и не вызывать болевых ощущений.