«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции

Ученый из Колумбийского университета в США Дэвид Киппинг утверждает, что вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции, составляет 50%. А предположение, что наша реальность создана высокоразвитой цивилизацией, специалист назвал не слишком надуманным.

Ученый пришел к такому выводу после переоценки статьи философа Оксфордского университета Ника Бострома. В материале под названием «Живем ли мы в компьютерной симуляции?» он предположил, что, скорее всего, мы живем в такой виртуальной реальности.

Бостром также предполагает, что цивилизации обычно вымирают, прежде чем они станут достаточно развитыми, чтобы создать свою собственную реальность, или просто не заинтересованы в ее создании.

Как сообщает New York Post, изучив труды Бострома, Киппинг пришел к выводу, что мы либо живем в симуляции, либо нет. В то же время ученый считает, что, если люди когда-нибудь создадут передовые технологии симуляции, тогда шансы, что мы будем жить в ней, станут выше.

«В тот день, когда мы изобретем эту технологию, шансы на то, что мы реальны, чуть выше, чем 50 на 50, почти наверняка нереальны, согласно этим расчетам», - заявил астроном.

Кроме того, Киппинг все же сомневается и остерегается теории того, что мы просто персонажи в мире, смоделированном компьютером.

По мнению других ученых, развитые компьютерные технологии могут обнаружить «сбой в матрице» и подтвердить теорию в течение десятилетий.