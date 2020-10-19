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Суточный прирост заболевших коронавирусом в США превысил 48 тысяч человек

Роман Захаров
17:14 19.10.2020
Всего, по данным специалистов университета, с начала пандемии в Соединенных Штатах COVID-19 заразились свыше 8,1 миллиона человек.
Суточный прирост заболевших коронавирусом в США превысил 48 тысяч человек
© Фото: Michael Nagle, XinHua, Globallookpress

За минувшие сутки в США было выявлено более 48 тысяч заболевших коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Университета Джонса Хопкинса, ведущего собственную статистику на основе информации федеральных и местных властей, международных организаций и СМИ.

Всего, по данным специалистов университета, с начала пандемии в Соединенных Штатах COVID-19 заразились свыше 8,1 миллиона человек. Умерли от инфекции 219 676 американцев.

Также в Университете Джонса Хопкинса сообщили, что в мире к настоящему моменту коронавирус был выявлен более чем у 40 миллионов человек. Больше всего случаев заражения - в США. Далее идет Индия (7,5 миллиона) и Бразилия (5,2 миллиона).

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