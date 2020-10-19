Унесенные ливнем: опубликовано видео последствий дождевого паводка в Сочи

Улицы курортного Сочи оказались в воде. На город обрушились сильнейшие ливни. На одном из видео, которое опубликовали в Сети очевидцы, видны масштабы происходящего. На кадрах - одна из улиц, по которой бурные потоки дождевой воды уносят дорожные ограждения.

В воде оказались и автомобили, и пешеходы. В некоторых местах работа общественного транспорта затруднена. Ливневая канализация не справляется с таким объемом осадков. Подземные переходы и подвалы зданий оказались подтоплены.

Синоптики прогнозируют опасность формирования смерчей над морем. Кроме того, есть большой риск схода селей. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Жителям и туристам рекомендуют не оставлять машины под деревьями и держаться подальше от воды. В ближайшее время погода ухудшится - ожидаются грозы и усиление ветра до 22 метров в секунду.