В Норвегии выявили новую разновидность коронавируса

Норвежские специалисты выявили в городе Тронхейм новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Об этом информирует телерадиокомпания NRK.

«Мы не знаем, как тут появился данный вирус. Ранее подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Мы провели поиск по международным базам, и там эта разновидность вируса также не была обнаружена», - объяснил главврач коммуны Туве Росстад.

По словам медика, ученые пришли к выводу о том, что вирус мутировал, после того, как заметили более быстрое заражение этим штаммом. Росстад также уверен, что число инфицированных COVID-19 будет только расти по мере проведения специальных тестирований.

Согласно официальной статистике, всего с начала пандемии коронавирусом в Норвегии заболели свыше 16,4 тысячи человек. От вызванных COVID-19 осложнений в стране умерли 278 заразившихся.