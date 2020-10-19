Памятник Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище

Памятник бессменному художественному руководителю театра «Ленком» режиссеру Марку Захарову открыли в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятник был выполнен скульптором Александром Рукавишниковым. В церемонии открытия приняли участие артисты театра, дочь режиссера Александра Захарова, друзья и коллеги.



«Спасибо всем, кто пришел на открытие памятника Марку Анатольевичу. От себя лично хочу сказать, что очень радостно, что памятник именно такой, потому что центром этой композиции является крест. Все, что делал Марк Анатольевич, - и фильмы, и, конечно, спектакли, работа с нами, - как бы много в этом ни было злободневности, политики, иронии и самоиронии, всегда во всем, что он делал, была любовь», - передает РИА Новости слова актера Дмитрия Певцова.

Захарова выразила благодарность всем присутствующим и, кроме того, назвала памятник, выполненный скульптором Рукавишниковым, шедевром.

«Я бы хотела сказать огромное спасибо вам за то, что вы пришли, спасибо, что мы объединились. Я бы хотела сказать огромное спасибо великому русскому художнику-скульптору Александру Иулиановичу Рукавишникову и всей его потрясающей команде, которые создали, я считаю, этот шедевр», - сказала дочь режиссера.

По мнению актера Певцова, памятник Марку Захарову должен появиться и в сквере у «Ленкома».

Художественный руководитель московского «Ленкома» Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет.