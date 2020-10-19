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В НИЦ имени Гамалеи оценили открытие нового уязвимого места коронавируса

Ян Брацкий
16:48 19.10.2020
Полученные данные лягут в основу фундаментального исследования и в будущем помогут изобрести универсальное лекарство от коронавируса.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

Находка американских ученых, которые смогли выявить уязвимые места у коронавирусов трех типов, никак не приблизит мир к созданию универсального лекарства от инфекции.

Об этом в беседе со «Звездой» сообщил вирусолог, доктор наук, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что ученые из США провели огромную теоретическую работу и дали пищу для размышлений свои коллегам по всему миру.

«Это грандиозная совершенно статья, там более 150 авторов и десятки научных утверждений. Это огромное комплексное исследование, которое сделано очень быстро. То, что они нашли - очень важно, но не нужно думать, что из этого выйдут какие-то лекарства. Это очень полезная работа, с этими данными будут работать в будущем и искать на основе этой информации лекарство, но это не вопрос одного - двух лет», - констатировал Альтштейн.

Суть проведенного исследования сводится к тому, что вирусологам удалось обнаружить более 300 белков, продуцируемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с коронавирусом.

Из них определили 20 молекул, которые влияют на то, сколько вирусных частиц каждого из трех коронавирусов синтезируется внутри клеток человека. Один из белков, как выяснилось, активирует защиту против вирусной инфекции.

Ранее российские ученые нашли биомолекулы, подавляющие все коронавирусы. Специалистам удалось выяснить, что в некоторых внутриклеточных биомолекулах есть микроРНК, которые потенциально способны подавлять размножение вирусов.

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