В Роспотребнадзоре рассказали об ожидаемом количестве больных COVID-19 на пике второй волны

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может стабилизироваться не ранее начала декабря. Для этого необходимо соблюдать все предписанные меры эпидемиологической безопасности.

С таким заявлением выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В первой декаде ноября, возможно, начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации и затем постепенное снижение роста заболеваемости. Но все зависит от сознательности граждан. Просьба ко всем жителям страны строго соблюдать профилактические меры и бережно относиться к своему здоровью», - сказала она в беседе с ТАСС.

Эксперт отметила, что судя по динамике, страна находится в фазе активного роста и, возможно, приближается к пику.

«Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки», - добавила Пшеничная.

Эксперт сочла оправданными принятые ограничительные меры для нераспространения инфекции. Сейчас часть школьников остаются на дистанционном обучении, а сотрудники столичных офисов переведены на удаленный формат работы.

Ограничительные меры продемонстрируют свой эффект минимум через две недели, именно столько длится инкубационный период, сказала Пшеничная.

За минувшие сутки в России зафиксированы около 16 тысяч новых случаев COVID-19. Таким образом, общее количество больных коронавирусом в стране достигло 1 415 316 пациентов.