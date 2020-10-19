В Твери начался судебный процесс над бандой из 37 человек по делу об ограблении поездов

В Твери сегодня начался судебный процесс над бандой из 37 человек, участники которой грабили поезда, следовавшие по Октябрьской железной дороге.

Участники банды, среди которых, по версии следствия, были машинисты и бригады локомотивов, грабили поезда с 2017 по 2018 год во Ржеве. Составы совершали незапланированные остановки, во время которых обвиняемые оперативно выгружали товар и скрывались. Для вывоза похищенного использовали грузовики с поддельными номерами. За отведенный срок они украли 13 грузов стоимостью 40 миллионов рублей.