Рысь напала на ребенка в Подмосковье

В подмосковной Истре рысь напала на ребенка. Инцидент произошел во время прогулки девочки с собакой по территории одного из коттеджных поселков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, которая занимается расследованием случившегося. Отогнать хищника от ребенка смогли соседи, которые вовремя пришли на помощь, передает «Комсомольская правда».

«Прокуратура Московской области поручила Истринской городской прокуратуре провести проверку в связи с информацией СМИ о нападении рыси на ребенка», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По предварительной информации, жизнь ребенка вне опасности, однако девочка пострадала от укусов животного. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего ЧП. Расследование находится на особом контроле руководства надзорного ведомства.