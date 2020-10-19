В стране и мире Коронавирус В Совфеде сочли, что стратегия развития страны должна быть изменена в связи с пандемией COVID-19 Ян Брацкий Рекомендовано развивать системы правовых, медицинских и санитарных мер, направленных на защиту населения. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Стратегия развития Российской Федерации должна быть изменена в условиях пандемии коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступили в Совете Федерации, ссылаясь на отчет экспертов Научного совета при Совете безопасности. «Рекомендовано дальнейшее развитие системы правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, административно-организационных, коммуникационных, информационных и других мер, направленных на защиту населения от опасных инфекций», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Совфеда. Кроме того, экспертами совета рекомендовано внести необходимые изменения в документы стратегического планирования, которые касаются угроз распространения вирусных инфекций. В ходе заседания совета отмечалось, что пандемия коронавируса способствовала разработке дополнительных мер по противодействию новым угрозам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика