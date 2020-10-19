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В Совбезе РФ оценили возможность возникновения эпидемий «рукотворных» инфекций

Роман Захаров
15:35 19.10.2020
Научный совет при Совете безопасности России выступил с идеей внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, которые затронут источники угроз биологической безопасности.
В Совбезе РФ оценили возможность возникновения эпидемий «рукотворных» инфекций
© Фото: Igor Golovniov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Специалисты российского Совета безопасности считают возможным возникновение эпидемий «рукотворных» вирусных инфекций.

«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза.

В связи с вышеизложенным научный совет при Совете безопасности РФ выступил с идеей внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, которые затронут источники угроз биологической безопасности, связанные в том числе с созданием искусственных вирусов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается непростой. По его словам, особенно важно сейчас максимально снизить риск заражения. Как отметил глава кабмина, это необходимо для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекцией.

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