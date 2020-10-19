В Рособрнадзоре назвали число заразившихся во время ЕГЭ школьников

Более 400 выпускников школ, сдававших Единый госэкзамен в 2020 году, заразились коронавирусом в ходе кампании. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас было в период экзаменов... свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», - рассказал Музаев на всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов.

Также глава Рособрнадзора добавил, что прогнозы ведомства были более негативными с учетом количества участников экзамена. Однако масштабных негативных последствий удалось избежать благодаря соблюдению санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, Музаев сообщил, что в 2021 году на Едином государственном экзамене меры по борьбе с коронавирусом не будут ослаблены.