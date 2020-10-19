Путин поблагодарил Сигала за участие в программе по сохранению популяции байкальского омуля
Президент Российской Федерации Владимир Путин передал слова благодарности американскому актеру Стивену Сигалу за его участие в государственной программе восстановления популяции байкальского омуля.
«Стивен Сигал принимал участие в этой акции, передайте ему слова благодарности», - сказал Путин в беседе с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.
Глава ведомства рассказал о реализации ранее намеченных планов и о результатах, которых удалось достичь.
«Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы видим небольшой рост. Поэтому в перспективе 2023-2025 годов, в принципе, считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство», - отметил Шестаков.
Владимир Путин отметил необходимость дальнейшей реализации программы, как в части поддержи популяции омуля, так и в области осуществления всего комплекса необходимых природоохранных мероприятий.