В стране и мире Путин поблагодарил Сигала за участие в программе по сохранению популяции байкальского омуля Ян Брацкий Глава Росрыболовства Илья Шестаков допустил возобновление промышленного рыболовства в 2023-2025 годах. © Видео: ТРК Звезда © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин передал слова благодарности американскому актеру Стивену Сигалу за его участие в государственной программе восстановления популяции байкальского омуля. «Стивен Сигал принимал участие в этой акции, передайте ему слова благодарности», - сказал Путин в беседе с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Глава ведомства рассказал о реализации ранее намеченных планов и о результатах, которых удалось достичь. «Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы видим небольшой рост. Поэтому в перспективе 2023-2025 годов, в принципе, считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство», - отметил Шестаков. Владимир Путин отметил необходимость дальнейшей реализации программы, как в части поддержи популяции омуля, так и в области осуществления всего комплекса необходимых природоохранных мероприятий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика