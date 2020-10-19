Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поблагодарил Сигала за участие в программе по сохранению популяции байкальского омуля

Ян Брацкий
15:17 19.10.2020
Глава Росрыболовства Илья Шестаков допустил возобновление промышленного рыболовства в 2023-2025 годах.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал слова благодарности американскому актеру Стивену Сигалу за его участие в государственной программе восстановления популяции байкальского омуля.

«Стивен Сигал принимал участие в этой акции, передайте ему слова благодарности», - сказал Путин в беседе с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Глава ведомства рассказал о реализации ранее намеченных планов и о результатах, которых удалось достичь.

«Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы видим небольшой рост. Поэтому в перспективе 2023-2025 годов, в принципе, считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство», - отметил Шестаков.

Владимир Путин отметил необходимость дальнейшей реализации программы, как в части поддержи популяции омуля, так и в области осуществления всего комплекса необходимых природоохранных мероприятий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.