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Пиротехники МЧС РФ в 2020 году уничтожили свыше 33 тысяч взрывоопасных предметов

Роман Захаров
15:10 19.10.2020
В 2021 году специалисты ведомства планируют продолжить поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов.
Пиротехники МЧС РФ в 2020 году уничтожили свыше 33 тысяч взрывоопасных предметов
© Фото: МЧС РФ

В МЧС России подведены итоги работы пиротехнических подразделений. За девять месяцев текущего года пиротехническими подразделениями ведомства была очищена территория площадью 147 га, обнаружено, обезврежено и уничтожено свыше 33 тысяч взрывоопасных предметов, более 28,5 тысячи патронов, а также 183 бутылки с зажигательной смесью «Коктейль Молотова» времен Великой Отечественной войны.

По словам директора Департамента спасательных формирований Игоря Кутровского, при работе в пределах зон ответственности пиротехническими расчетами совершено свыше 150 выездов, обезврежено более 1,2 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 356 авиабомб.

«В текущем году работы проводились на территориях Республики Крым, Тверской, Ленинградской и Калининградской областей, Новой Москвы, а также в акваториях Черного и Балтийского морей», - сказал Кутровский.

Так, на территории Тверской области в результате проведения работ обнаружено и обезврежено более 2,2 тысячи взрывоопасных предметов, очищена территория площадью 67 га. Также в ходе проведения работ были обнаружены останки девяти красноармейцев, которые впоследствии с воинскими почестями были перезахоронены в Оленинском районе Тверской области.

На территории крепости Керчь в Республике Крым специалистами отряда центра «Лидер» обезврежено более 7,2 тысячи взрывоопасных предметов, очищена территория площадью 38 га. Впервые за всю историю применения пиротехнических подразделений МЧС РФ были обнаружены, обезврежены и уничтожены 24 фугасные авиационные бомбы 1934 года весом две тысячи килограммов.

В Ленинградской области за время работ обезврежено более 240 взрывоопасных предметов, очищена территория свыше 12 га.

В Калининградской области проведены работы с затопленной во времена ВОВ баржи на внешнем рейде порта Балтийск и затопленного судна «Жан Жорес» в Черном море. В Калининградской области работы продолжаются.

Водолазами-пиротехниками совершено более 370 водолазных спусков, обнаружено, поднято на поверхность и уничтожено свыше 19,5 тысячи взрывоопасных предметов и более 28,5 тысячи патронов.

Пиротехнические подразделения в составе 270 человек оснащены современной специальной техникой, робототехническими комплексами, приборами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами индивидуальной бронезащиты.

В целях организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с обезвреживанием взрывоопасных предметов, в 2021 году пиротехники планируют продолжить поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов.

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