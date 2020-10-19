Закон об ужесточении требований к организаторам азартных игр в РФ вступил в силу

В России вступил в силу федеральный закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Данный проект разработан правительством в целях приведения законодательства РФ, которое регулирует деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей, в соответствие с концепцией развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Если раньше организатором азартных игр не могло выступать юридическое лицо, учредителями которого являются лица с судимостью за преступления в сфере экономики или за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, то теперь данный закон запрещает выступать в качестве организатора азартных игр и юрлицам, учредителями которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против госвласти.

Такие же ограничения распространяются на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр и на операторов лотерей.

Кроме того, учредителями организатора азартных игр и оператора лотереи не могут являться юрлица, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения.