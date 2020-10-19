Опубликовано видео с места ДТП с участием скорой помощи в Москве

Карета скорой помощи перевернулась в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве. Инцидент произошел в понедельник, 19 октября, на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Лескова.

Как отмечают очевидцы, которые распространили видео с места аварии в социальных сетях, скорая помощь опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. В районе происшествия частично перекрыто движение. В результате ДТП никто не пострадал.