Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику по ситуации в Нагорном Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров назвал главным шагом в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе прекращение конфронтационной риторики. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Сейчас самое главное, и, наверное, это не требует больших усилий, - немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику, как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков», - сказал Лавров.

Он добавил, что одновременно с этим следует остановить боевые действия и прекратить удары по гражданским объектам. Лавров напомнил, что это требование содержится в совместном заявлении президентов России, США и Франции и в соглашении, заключенном в Москве 10 октября, а также в документе, согласованном Арменией и Азербайджаном 18 октября.

Глава МИД также подчеркнул, что для реализации этих договоренностей необходимо создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня. Эта работа сейчас активно ведется совместно с Минобороны России, а также коллегами из Армении и Азербайджана, уточнил Лавров.