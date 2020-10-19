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В России создали программу на основе ИИ по поиску серийных преступников

Тамара Астапенкова
01:48 19.10.2020
К разработке программы специалистов подтолкнули громкие преступления в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье.
В России создали программу на основе ИИ по поиску серийных преступников
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В России создали программу на основе искусственного интеллекта по поиску серийных преступников. Об этом рассказал руководитель Научно-исследовательского института криминалистики СК РФ Алексей Бессонов.

«Изучив более 1 тысячи эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками, включая опыт расследования дел Чикатило (58 жертв) и Попкова (более 80 известных преступлений), специалисты разработали алгоритм, позволяющий составить поисковый портрет преступника», - рассказал Бессонов «Известиям».

Он пояснил, что на создание и тестирование программы ушло три года. К ее разработке специалистов подтолкнули громкие преступления в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье. Теперь, чтобы составить портрет, в таблицу вносятся данные, полученные с осмотра места преступления, пол и возраст жертвы, вид нападения, орудие и так далее.

«Специальная программа просчитывает и предлагает наиболее верный, по мнению уже обученного искусственного интеллекта, вариант. Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов - и можно начинать поиски», - рассказал руководитель НИИ криминалистики СК РФ.

По словам Бессонова, программа определяет возраст маньяка с точностью 80%, наличие у него психических заболеваний выявляет с достоверностью 81,5%.

«Примерно с такой же вероятностью (82%) мы узнаем, судим он или нет. Более четко можем сказать, передвигался ли маньяк на машине или пешком (погрешность - всего 10%). А еще с точностью 96% устанавливаем, был ли он знаком с жертвой или нет, что важно для дальнейшего расследования», - пояснил Бессонов.

Он уточнил, что сейчас разрабатывается уникальная программа, с помощью которой можно будет спрогнозировать вплоть до километра, как далеко живет подозреваемый от места преступления.

Ранее в СК России рассказали о комплексах бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, аппарат, разработанный в Санкт-Петербурге, будет анализировать голос, мимику, частоту моргания глаз и движение тела человека. С помощью этой информации, можно выявить эмоциональное состояние человека и его реакцию на задаваемые вопросы.

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