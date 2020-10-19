Мадуро: в Венесуэлу из РФ поставлены тысячи доз лекарств от коронавируса

Россия поставила в Венесуэлу тысячи доз лекарств от коронавируса. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро.

«Из России прибыл мощный противовирусный препарат «Фавипиравир».Он имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии», - приводят его слова РИА Новости.

Мадуро заявил, что препарат будет бесплатным для граждан. Он подчеркнул, что «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир» позволяют в два раз снизить время течения болезни и избежать тяжелых последствий.

В четверг, 15 октября, Мадуро заявил о старте испытаний вакцины «Спутник V» в Венесуэле. Глава государства указал, что в тестировании препарата, созданного НИЦЭМ имени Гамалеи и Минобороны РФ, уже готовы принять участие две тысячи добровольцев.