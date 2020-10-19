Правительство направит 50 млрд на модернизацию системы водоснабжения Крыма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения. По словам политика, большая часть денежных средств пойдет из федерального бюджета. На совещании со своими заместителями Мишустин напомнил, что ранее на эти цели уже выделили почти шесть миллиардов рублей.

По словам премьер-министра, правительство подготовило комплексный план из 14 мероприятий. В частности, предусмотрены разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, капремонт имеющейся инфраструктуры, указывается на сайте кабмина.

По прогнозам правительства, объемы снабжения должны увеличиться минимум на 310 тысяч кубометров в сутки. Это, по словам Мишустина, позволит полностью решить проблему нехватки воды на полуострове.

Ранее сообщалось, что засуха на полуострове в этом году привела к пересыханию множества рек. В Симферополе и других населенных пунктах пришлось ограничивать подачу воды. Серьезно пострадало и сельское хозяйство.

При этом на днях в Крыму авиацию подключили к решению водной проблемы. Самолет Як-42 Росгидромета распылял специальные реагенты, которые вызывают ливни.