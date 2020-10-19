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В Подмосковье запретят массовые мероприятия и выставки

Анна Назайкина
13:41 19.10.2020
Новые ограничения вступят в силу 21 октября.
В Подмосковье запретят массовые мероприятия и выставки
© Фото: Андрей Воробьев, Facebook

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что со среды в Подмосковье будут запрещены выставки и прочие массовые мероприятия. Без зрителей будут проводиться спортивные мероприятия.

«Мы в среду примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничений в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах будет запрещено», - сообщил губернатор.

Как утверждает Воробьев, ситуация с коронавирусом продолжает быть сложной. Губернатор отметил серьезную нагрузку на систему здравоохранения и подчеркнул, что «все ключевые отраслевики сегодня главным заданием имеют разворачивание коек в самых разных городах Подмосковья». Эта работа, сказал он, является принципиально важной.

Как сообщает телеканал «360», губернатор напомнил об опасности проведения свадеб и юбилеев, на праздновании которых часто собирается большое количество людей. Подобные мероприятия зачастую становятся местами распространения инфекции.

Введение ограничений, заявил Воробьев, позволят сохранить человеческие жизни и предотвратить увеличение количества инфицированных.

«Прежде всего, речь идет о транспорте, фильтрах и контроле в школах, соблюдении новых стандартов на предприятиях. Для того, чтобы сберечь жизни, не допустить очаговых заболеваний», — сказал губернатор Московской области.

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 466 новых случаев заражения коронавирусом. Умерло 8 человек, победить болезнь удалось 240 пациентам.
 
 
 
 

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