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Путин заявил, что ООН остается безальтернативной структурой в решении проблем человечества

Анна Касаткина
13:39 19.10.2020
Президент подчеркнул, что Россия активно поддерживает деятельность организации.
Путин заявил, что ООН остается безальтернативной структурой в решении проблем человечества
© Фото: Пресс-служба президента РФ

ООН остается безальтернативной глобальной структурой, которая дает возможность для равноправного диалога в решении проблем человечества. Об этом в приветствии участниками торжественного вечера, посвященного 75-летию организации, заявил президент России Владимир Путин.

В своем обращении Путин отметил, что ООН призвана укреплять мир и безопасность на планете, способствовать урегулированию кризисных ситуаций, обеспечивать социально-экономическое развитие и защиту прав человека.

«Исходим из того, что ООН была и остается безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнерского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством», – говорится в сообщении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что Россия, будучи одной из стран – основательниц ООН, активно поддерживает деятельность организации и выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах.

Глава государства напомнил, что 75-летие организации отмечается под лозунгом «Общее будущее общими силами».

«Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества», – подчеркнул он.

В заключение Путин пожелал участникам торжественного вечера успехов и всего самого доброго.

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