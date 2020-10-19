У коронавируса обнаружили уязвимое место

Американские ученые рассказали, что три коронавируса SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV могут иметь одни и те же уязвимые места. Этот фактор и позволяет создать универсальное лекарство против данных патогенов.

В своей статье специалисты подробно описали лекарственную мишень, общую для вирусов, вызывающих COVID-19 и SARS.

Во время исследования были найдены более 300 белков, продуцируемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них определили 20 молекул, которые влияют на то, сколько вирусных частиц каждого из трех коронавирусов синтезируется внутри клеток человека.

Выяснилось, что к данным белкам относится Tom70. Он взаимодействует с коронавирусным геном Orf9b, принадлежащим как SARS-CoV-1, так и SARS-CoV-2, пишет Science. Так, Tom70 играет важную роль в активации митохондриальных сигнальных белков, как уверяют ученые. Они обеспечивают защиту против вирусной инфекции.

При этом ученые рассказали, что Tom70 играет на руку коронавирусам. Так что комплекс Tom70-Orf9b может быть использован как мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

Ранее российские ученые нашли биомолекулы, подавляющие все коронавирусы. Специалистам удалось выяснить, что в некоторых внутриклеточных биомолекулах есть микроРНК, которые потенциально способны подавлять размножение вирусов.