Американское издание оценило российский береговой комплекс «Утес»

Американский портал The Drive заинтересовался роликом с учений «Кавказ-2020» в Крыму, на котором демонстрируются совместные ракетные стрельбы БРК «Утес» и фрегата «Адмирал Григорович». Видео 14 октября опубликовал телеканал «Звезда».

На учениях боевые расчеты ПВО фрегата обнаружили и взяли на сопровождение воздушную цель, роль которой выполняла ракета «Прогресс», выпущенная комплексом «Утес». Цель была успешно поражена на дистанции более 10 километров пуском ракеты из зенитного ракетного комплекса «Штиль».

Автор статьи в The Drive акцентировал внимание на том, что ролик позволяет подробно рассмотреть в действии «одно из малоизвестных российских вооружений - мощную противокорабельную систему береговой обороны "Утес"».

«Хотя эти учения демонстрируют некоторое новейшее российское вооружение, они также показывают непреходящую важность ветерана "Утес"», - уточнил он.

В статье также приводится история БРК «Утес» со ссылкой на информацию Черноморского флота. Она восходит к 1954 году, когда в горах недалеко от Балаклавы приступили к созданию ракетного комплекса берегового базирования «Сопка» под кодовым названием «Объект 100». Его ввели в эксплуатацию в 1957 году. В 1961-м началась разработка комплекса «Утес» с новой сверхзвуковой противокорабельной ракетой П-35Б. Первый пуск ракеты комплекса «Утес» состоялся в 1971 году. Спустя девять лет БРК получил ракету третьего поколения «Прогресс» 3М44. В 1996 году «Объект 100» был передан ВМС Украины и затем утратил свою боеспособность. Боевой статус «Утесу» был возвращен после 2014 года.

По мнению автора статьи, по сравнению с более современными БРК «Бастион» и «Бал», комплекс «Утес» уже не так эффективен, однако, подчеркивает он, «этот воин времен холодной войны по-прежнему играет полезную роль», так как используется РФ в учениях по противовоздушной обороне.