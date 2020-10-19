Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается непростой. По его словам, особенно важно сейчас максимально снизить риск заражения. Тем более, как отметил Мишустин, это важно для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекцией.

Также политик рассказал во время совещания с вице-премьерами, что правительство выделит еще 35 миллиардов рублей на поддержку безработных, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство выделяет еще более 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение Правительства подписано», - объяснил Мишустин.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты.

Мишустин напомнил, что на различные социальные выплаты в бюджете на текущий год уже предусмотрено свыше 165 млрд рублей. В эту сумму вошли максимальные пособия по безработице, выплаты на несовершеннолетних детей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет.