В США сняли загадочный летательный аппарат

В США неизвестный летательный аппарат был зафиксирован благодаря Google Maps на снимке пользователя Twitter Мартина Кэмпбелла. Загадочный объект удалось обнаружить на территории американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, отделение которой носит название Skunk Works и занимается секретными разработками.

«Нашел это в Lockheed Martin Skunk Works на картах Google несколько минут назад. Есть идеи, что это такое?» - задает вопрос своим подписчикам Кэмпбелл.

Редактор отдела The War Zone издания The Drive считает, что попавший на снимок летательный аппарат может быть многоцелевым боевым беспилотником Х-47А, который способен совершать взлет и посадку, а также выполнять некоторые задачи без вмешательства оператора.