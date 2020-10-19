В Перу обнаружили огромное 2000-летнее изображение кота

Геоглиф кота обнаружили на пустынном плато Наска в южной части Перу. Длина изображения составляет около 37 метров.

Ученые считают, что этот рисунок, как и другие изображения животных Наски, был создан при помощи углублений на дне плато. Как сообщает BBC, геоглиф оставался незамеченным, пока не был составлен новый маршрут, ведущий к смотровой площадке.

«Фигура была едва видна и могла исчезнуть, так как она расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии», - говорится в заявлении Министерства культуры Перу.

Джонни Исла, главный археолог Перу по узорам Наски, сказал агентству Efe, что изображение кота появилась раньше, чем другие геоглифы плато. По мнению эксперта, рисунок принадлежит эпохе позднего Паракаса (с 500 г. до н.э. по 200 г. н.э.).

На сегодняшний день среди геоглифов Наски известно около 30 рисунков животных и растений, а также почти 13 тысяч линий и полос и около 700 геометрических фигур. В 1994 году геоглифы были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.