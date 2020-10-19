Экипаж МКС устранил утечку воздуха временными средствами

Экипаж Международной космической станции (МКС) устранил утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» временными средствами. Наземные специалисты сейчас решают, как залатать трещину надолго, передает РИА Новости.

Ранее специалисты сообщили о ходе ремонта трещины в камере модуля, которая и стала причиной утечки воздуха. Сообщалось, что для ремонта была использована пленка. Тогда скорость утечки сократилась вдвое.

Трещину в модуле обнаружили с помощью чайного пакетика. В Центре управления полетами предложили создать «пузырь» из поролона вокруг места утечки. В Роскосмосе подчеркнули, что утечка воздуха не угрожает жизни экипажа.

Также уточнялось, что предположительной причиной инцидента является большая изношенность резиновых уплотнений стыковочного узла модуля.

Спустя несколько дней после утечки воздуха стало известно, что на российском сегменте МКС произошла поломка системы получения кислорода. При этом подчеркивалось, что на случай подобных ситуаций, которые ранее уже случались на Международной космической станции, предусмотрены запасы кислорода.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.