В стране и мире Коронавирус Стоматолог заявил, что дополнительная чистка зубов способствует защите от коронавируса Анна Назайкина Специалист призвал популяризировать чистку зубов наряду с мытьем рук. © Фото: kropekk_pl, Pixabay Профессор стоматологии Бристольского университета Мартин Адди заявил, что дополнительная чистка зубов может снизить риск заражения COVID-19. Специалист призвал пропагандировать чистку зубов наряду с мытьем рук. «Зубная паста содержит те же моющие средства, что и рекомендованные гели для мытья рук. Противомикробное действие зубной пасты во рту сохраняется в течение трех-пяти часов и, таким образом, снижает риск заражения вирусами, попадающими в ротовую полость», - передает слова профессора Mirror. Специалист рекомендует чистить зубы всякий раз, когда человек покидает дом. Также Адди отметил, что необходимо увеличить частоту и продолжительность процедуры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика