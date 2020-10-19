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Стоматолог заявил, что дополнительная чистка зубов способствует защите от коронавируса

Анна Назайкина
11:45 19.10.2020
Специалист призвал популяризировать чистку зубов наряду с мытьем рук.
Стоматолог заявил, что дополнительная чистка зубов способствует защите от коронавируса
© Фото: kropekk_pl, Pixabay

Профессор стоматологии Бристольского университета Мартин Адди заявил, что дополнительная чистка зубов может снизить риск заражения COVID-19. Специалист призвал пропагандировать чистку зубов наряду с мытьем рук.

«Зубная паста содержит те же моющие средства, что и рекомендованные гели для мытья рук. Противомикробное действие зубной пасты во рту сохраняется в течение трех-пяти часов и, таким образом, снижает риск заражения вирусами, попадающими в ротовую полость», - передает слова профессора Mirror.

Специалист рекомендует чистить зубы всякий раз, когда человек покидает дом. Также Адди отметил, что необходимо увеличить частоту и продолжительность процедуры.

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