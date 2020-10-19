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В Рособрнадзоре не планируют проводить ЕГЭ-2021 в дистанционном формате

Виктория Ивашечкина
11:43 19.10.2020
По словам главы ведомства, сейчас нет возможности организовать полноценный контроль за сдающими экзамен удаленно.
В Рособрнадзоре не планируют проводить ЕГЭ-2021 в дистанционном формате
© Фото: Elena Sikorskaya, Global Look Press

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство не рассматривает возможность сдачи Единого государственного экзамена в 2021 году в дистанционном формате.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент нет возможности организовать полноценный контроль за сдающими экзамен удаленно.

Также Музаев подчеркнул, что разговоры о проведении экзаменов в 2021 году по сценарию 2020 года пока преждевременны, сейчас только начало учебного года. Уточняется, что Рособрнадзор не планирует ничего менять в организации сдачи ОГЭ из-за коронавируса.

Ранее Минпросвещения представило проект указа об утверждении единого расписания и продолжительности проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому учебному предмету в 2021 году. Планируется, что итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования пройдет с 24 мая по 19 июня 2021 года.

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