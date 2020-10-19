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Ученый сравнил приближающийся к Земле астероид с челябинским метеоритом

Анна Касаткина
11:30 19.10.2020
По словам ученого, диаметр астероида составляет несколько метров, а масса - около 16 тонн.
Ученый сравнил приближающийся к Земле астероид с челябинским метеоритом
© Фото: Родион Журавлев, Pixabay

Астероид 2018VP1, который приблизится к Земле в начале ноября, по своим параметрам похож на челябинский метеорит. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов.

«Согласно проведенному анализу, действительно в начале ноября астероид 2018VP1 подойдет относительно близко к Земле. Относительно близко - это на несколько тысяч километров. Астероид этот маленький, размер его - несколько метров, масса - 16 тонн примерно. Соответственно, это такой небольшой кусочек, который сам по себе даже при столкновении никакой потенциальной угрозы не несет», - объяснил собеседник.

Попов добавил, что, несмотря на приближение астероида к нашей планете, столкновения все же не прогнозируется.

«Вероятность столкновения оценена как нижний предел, очень маленькая, существенно меньше одного процента. По Туринской шкале астероидной опасности ему (астероиду. - Прим. ред.) присвоена нулевая опасность», - подчеркнул ученый.

О том, что 2 ноября, то есть за день до выборов в США, на Землю может упасть астероид, ранее сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

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