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Смещение орбит, кометы и гравитация: чем опасна звезда Глизе-710

Владимир Расходчиков
21:20 19.10.2020
Лектор Московского Планетария в программе «Скрытые угрозы» рассказал, чем грозит приближение к Солнечной системе блуждающей звезды Глизе-710 и описал возможные варианты последствий для нашей планеты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Thomas Breher, Pixabay

Бескрайние просторы космоса таят в себе множество опасностей для нашей родной планеты. Благодаря современным системам наблюдения за угрозами ученые научились следить за орбитами потенциально опасных астероидов и комет. Но что делать человечеству, если в роли угрозы выступает целая звезда?

К Солнечной системе на скорости примерно 52 000 км/ч приближается очень похожая на наше Солнце блуждающая звезда - Глизе-710, названная в честь немецкого астронома Вильгельма Глизе, который составил каталог ближайших к нам звезд. О том, на что похожа потенциальная убийца человечества в эфире программы «Скрытые угрозы» рассказал лектор Московского Планетария Сергей Дроздов.

«Она чуть холоднее нашего Солнца, чуть меньше его, тусклее его. Массой 80% от массы нашего Солнца», - заявил эксперт.

В 1999 году в Санкт-Петербургской Пулковской обсерватории был проведен расчет траектории полета Глизе-710, но недавно, на основе новых данных, собранных космической обсерваторией Гайя, был проведен их перерасчет, в ходе которого выяснилось, что предыдущие расчеты неверны и звезда подойдет к нашей планете гораздо ближе. Сергей Дроздов назвал расстояние, на котором Глизе-710 пройдет мимо нашей планеты.

«Там были большие ошибки (в расчетах 1999 года, прим. ред.), большая неопределенность, она пролетит либо очень близко, либо очень-очень далеко, ничего не понятно. Сейчас выяснили, что она скорее всего пройдет на расстоянии, по последним данным, около 12 000 астрономических единиц. То есть в 12 000 раз дальше, чем Солнце и Земля, расстояние между Солнцем и Землей», - рассказал лектор Московского Планетария.

Даже несмотря на такое огромное расстояние, такое сближение очень опасно для нашей планеты. Мощная гравитация Глизе-710 может нарушить орбиту Земли и бросить ее в испепеляющий жар нашего Солнца, либо в бесконечный холод дальнего космоса.

Но и на этом потенциальные беды от такого сближения не заканчиваются, даже если гравитационное воздействие звезды на Землю не случится, то ровно такое же воздействие Глизе-710 может оказать на облако Оорта - гигантское скопление комет, астероидов, метеоритов и карликовых планет вокруг нашей Солнечной системы. Лектор Московского Планетария Сергей Дроздов рассказал, что произойдет при таком развитии событий. 

«По последним данным, примерно 1/10 процента облака Оорта просто у нас разлетится по окружающему межзвездному пространству. Ну и примерно еще 1/100 от этой вот оценки - это те кометы, которые могут поменять направление своего движения и полетят куда-то ближе к центру Солнечной системы», - объяснил эксперт.

Дальнейшее движение выведенных со своих орбит комет и прочих космических объектов предсказать на данный момент невозможно. Часть таких объектов или их осколки вполне могут упасть и на Землю, тогда последствия будут поистине катастрофическими.

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