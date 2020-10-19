Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 15 982

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за последние сутки выросло на 15 982 до 1 415 316.

Случаи заболевания были выявлены в 84 регионах. Среди них 4 184 (около 26,2%) без клинических проявлений, уточнили специалисты.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 1 415 316 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.

Сутками ранее сообщалось о 15 099 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом в России. На воскресенье, 18 октября, в стране было проведено 53,8 миллиона тестов на коронавирус.