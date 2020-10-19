Экс-мэру Норильска назначили полгода исправительных работ по делу о разливе топлива

В Норильске назначили наказание экс-мэру города Ринату Ахметчину, обвиняемому в халатности после разлива топлива на ТЭЦ-3. Бывший градоначальник получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы.

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ на Ахметчина возбудили в середине июня. По версии следствия, мэр не принял должных мер по реагированию на ситуацию с разливом дизельного топлива. В конце июля Ахметчин ушел в отставку, его дело рассматривалось в особом порядке.

«Суд огласил вердикт: исправительные работы шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы», - сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова РИА Новости.

Инцидент с разливом топлива на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошел 29 мая. Один из резервуаров дал течь в результате резкой просадки опор фундамента. Ущерб окружающей среде от разлива составил почти 148 миллиардов рублей.