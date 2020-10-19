Ученые скорректировали прогноз многодневной магнитной бури
Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН скорректировали прогноз многодневной магнитной бури, составленный ими ранее. Теперь, по словам ученых, она начнется на сутки позже и будет слабее, чем предполагалось изначально.
Магнитная буря класса G1 начнется в четверг, 22 октября, а не 21 числа. По словам специалистов, повышения мощности до уровня G2, которое ранее прогнозировалось на 25 октября, уже не будет. Также длительность возбуждения магнитосферы после бури сокращена в новом прогнозе с трех до одного дня. Соответствующий документ с изменениями опубликован на сайте лаборатории.
Буря продлится по 25 октября. Ее мощность на всем протяжении будет на самом низком уровне G1. При этом ученые напомнили, что существует всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Так, слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.