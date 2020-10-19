Врач назвал возможные причины нарушения слуха из-за коронавируса

Нарушения слуха, шум и звон в ушах у заболевших коронавирусом могут быть вызваны мутациями патогена. Об этом «Звезде» рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Тиннитус является одним из новых проявлений коронавируса, а потому к ощущениям звона, шума, гула в ушах, а также снижения слуха, рекомендуют присматриваться не только докторам, но и самим пациентам, объяснил врач.

«Какое-то время назад, наверное, весной этого года это были единичные случаи. Но то ли в силу того, что вирус мутирует, может быть, погодные условия как-то влияют, у пациентов появляются новые ощущения при коронавирусной инфекции. И теперь тиннитус, другими словам шум, звон в ухе может быть проявлением коронавирусной инфекции, как ранний симптом при латентных формах течения», - сказал Зайцев.

Собеседник также уточнил, что вирус может бить по «слабым местам» заболевших. Так, у людей с проблемами слуха коронавирус вызывает тиннитус, у пациентов с нарушениями в бронхо-легочной системе – тяжелую форму пневмонии.

О тиннитусе при коронавирусе ранее сообщили ученые из Великобритании. По их данным, были выявлены случаи, когда симптом в тяжелой форме у больных COVID-19 оборачивался полной потерей слуха.