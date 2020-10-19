Собянин оценил перспективы ужесточения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе не планируют ужесточать ограничения из-за пандемии коронавируса.

По словам политика, такие меры, как комендантский час, полное запрещение передвижения по городу, а также запрет на въезд и выезд, «абсолютно неприемлемы и невозможны».

Собянин уточнил, что в данном случае нужно найти максимальный компромисс между закрытием города и полным отказом от ограничений.

«Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса», - подчеркнул Сергей Собянин в личном блоге.

По словам политика, сегодня примерно 6,5 миллиона человек, или 50% жителей Москвы, остаются дома или могут ездить на работу без риска заболеть. Таким образом, огромная прослойка людей защищена от заражения коронавирусом, и это должно существенно ограничивать распространение заболевания, как считает мэр.

Также Сергей Собянин отметил, что нынешняя неделя показала, что ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в столице удается взять под контроль.