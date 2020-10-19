Противники и союзники: как европейцы реагируют на меры по борьбе с коронавирусом

Сегодня вся Европа вновь находится в зоне высокого заражения коронавирусом и бьет антирекорды. Около 30 тысяч новых случае инфицирования в день - во Франции, по 20 тысяч - в Испании и Британии, 10 тысяч - в Италии, чуть меньше - в Бельгии, Нидерландах и Польше. Даже Швейцария, которая весной избежала тяжелых последствий, установила рекорд на этой неделе - 3 тысячи заболевших в сутки.

Европу поделили на зоны по очагам заражения: «красные», «желтые» и «зеленые». После посещении «красной» или «желтой» придется провести две недели на карантине. По-сути, это мягкое закрытие границ - туристов сейчас мало.

Главный вопрос: как получилось, что несмотря на все меры предосторожности - социальную дистанцию, маски и новые правила для кинотеатров, фитнесс-центров, кафе и ресторанов - скачок заболеваний застал Европу врасплох. Ответ очевиден: люди устали от карантина и ограничений, понадеялись, что пронесет. Плюс никуда не делись так называемые ковид-диссиденты.

В Ливерпуле прошли уличные празднования перед введением жесткого карантина. В городе больницы переполнены: коек не хватает для тяжелых пациентов, а молодежь празднует и дерется с полицией. Врачи были в шоке от произошедшего. Мэр города Джо Андерсон назвал происходящее постыдным. Брат мэра умер в пятницу от коронавируса.

«Мы должны взять под контроль вирус. Пока не получается. Я 3 - 4 недели назад просил ввести ограничения в Ливерпуле. Да и ученые, и врачи все говорили Джонсону, что нам нужно это сделать еще 4 недели назад. Однако нашу просьбу проигнорировали», - сказал мэр Ливерпуля Джо Андерсон.

Борис Джонсон только на этой неделе ввел в стране трехуровневую систему ограничений - по степени опасности инфицирования. После Ливерпуля, на третий «красный» уровень c максимальными ограничениями - закрытием пабов, ресторанов, тренажерных залов - перевели целое графство Ланкашир. А накануне на второй уровень перешел Йорк и Лондон. При этом власти Уэльса решили оградиться от жителей опасных английских регионов: ввели запрет на въезд. Получается, Королевство раскололось по географическому признаку.

Среди ограничений - запрет на хождение в гости для лондонцев. Причем схитрить не получится. Например, даже если друзья живут не в Лондоне, а скажем, в Оксфорде, где таких правил пока нет, приехать к ним все равно нельзя. Иначе - штраф. В общем, миллионы людей в Лондоне могут пока встречаться и общаться только на улице. И не больше 6 человек вместе.

Новые правила нарушили в первый же день введения ограничений: состоялся субботний протест в Лондоне. Главные лозунги: правительство нарушает наши права, мы не хотим носить маски и не будем, и вообще не доказана польза социального дистанцирования. На подобные заявления лучше всего ответили ученые из Кембриджа. Они подсчитали, если британцы продолжат вести себя так безответственно, то уже в ноябре в Королевстве будут умирать по 700 человек в день. Впрочем, протестующие, называют подобные прогнозы, как «Проект страх-2».

Против новой системы ограничений взбунтовался Север Англии, Манчестер. Ситуация в городе критическая. При этом мэр Энди Бернэм заявил, что Манчестер хотят принести в жертву, как ягненка. Экономика города не выдержит еще одного карантина. Власти Манчестера грозят Лондону судом за введение жестких ограничений. Тысячи людей теряют работу. Появилось даже выражение «ковид-безработица». Пабы и рестораны выживают с трудом, поскольку открыты только до 10 часов вечера и работают в особом режиме.

В Лондоне пабы также оказались в патовой ситуации: их вроде бы не закрывают, но вести бизнес, как раньше невозможно. По новым правилам, за одним столом могут быть только люди, живущие вместе, - семья. То есть встретиться с друзьями или коллегами, ради чего обычно и приходят в пабы, не получиться. Единственная возможность - стоять на улице. Правда, уже холодно.

«Я думаю, что нам нужно открыть страну и вернуться к нормальной жизни. Потому что все, что мы делаем, не работает. В это время у нас и так есть простудные заболевания - как обычно. А так мы только делаем хуже своей стране», - рассказал житель Лондона Мартин.

Вся Европа разделилась на два лагеря. В одном такие, как Мартин. О они считают, что запреты или карантин вредят психике людей и экономике стран. Другие, наоборот, призывают действовать более жестко.

Например, в Германии началась кампания по борьбе с антимасочниками. Немецкие фрау стыдят хулиганов-нарушителей дисциплины всеми доступными способами.

«Я убеждена, что то, что мы делаем сейчас, в эти дни и недели будет иметь решающее значение для того, как мы переживем эту пандемию. Потому что кривые показателей инфицирования направлены вверх, в некоторых случаях довольно круто, и что у нас очень высокий уровень инфекции в некоторых регионах Германии», - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Около семи тысяч заболевших в день - рекорд для Германии. Получается, не спасает даже знаменитый немецкий порядок. Сами немцы оценивают удар коронавируса, как сбой системы.

«Мы знаем, где сейчас очаги заражения. Это большие семейные вечеринки и просто тусовки, дома для престарелых и пожилых людей. Мы должны предпринять более решительные меры. Сейчас все просто хаотично», - сказал житель Берлина Томас.

Во Франции, как во времена Второй мировой ввели комендантский час. В Париже и еще девяти городах: с девяти вечера до шести утра на улицу выходить запрещено. Поддерживать порядок будут полицейские патрули.

«Было бы непропорциональной мерой просто заблокировать страну. Наша цель должна заключаться в ограничении частных контактов, которые являются наиболее опасными. Моменты ослабления, когда мы собираемся с людьми вне дома, веселые моменты - самые опасные в борьбе с этой эпидемией - и мы получаем более высокий риск заражения, потому что мы находимся слишком близко друг к другу в течение определенного времени. Так что да, комендантский час - подходящее решение», - пояснил президент Франции Эммануэль Макрон.

Но ограничения ввели с оговорками: выходить на улицу в комендантский час нельзя, но если домашний питомец очень хочет на прогулку, то можно. Кажется, в Париже возможен резкий рост числа владельцев собак. В целом, Франция опять на войне. И, похоже, ситуация стала еще тяжелее: больных больше, а ресурсов не прибавилось.

«Так как ничего не изменилось после первой волны - коек больше не стало, искусственных аппаратов для дыхание тоже не прибавилось. Можно сказать, что ситуации примерно та же самая», - рассказал Де Кошко.

Если весной французы поддерживали решительные действия Макрона. То теперь относятся к политике ограничений, скорее, негативно. Помощи, как раньше правительство не обещает, а вот наказывать за ошибки собирается жестко.

«Штрафы ужасные: 135 евро - первый раз, во второй раз - полторы тысячи. А потом 3750 евро плюс 6 месяцев в тюрьме. Тюрьмы переполнены, тут хулиганов полно. Я не знаю, как они будут заполнять тюрьмы людьми, которые просто вышли из дома после 9 вечера», - рассказал Де Кошко.

Тем временем, врачи обнаружили новые симптомы коронавируса: боль в мышцах, повышенная утомляемость и появление волдырей на ногах. Еще одна тенденция - все больше молодых людей, особенно старшеклассников, заражаются.

Впрочем, никто не застрахован от вируса. Даже так называемые дисциплинированные британские военные. На этой неделе четверть экипажа атомной подводной лодки «Vigilant» заболела. Оказывается, подводники ушли в самоволку в американские бары и стрип-клубы. И принесли на борт подлодки коронавирус. В итоге - заразился даже командир, имеющий коды доступа к развертыванию ядерного оружия. Если даже военные не соблюдают правила, то, похоже, остановить рост заболеваемости в Европе будет практически невозможно.