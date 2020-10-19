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В ночных заведениях Москвы заработала система регистрации по номеру телефона

Иван Линдеманн
00:43 19.10.2020
За отсутствие QR-кода на входе штраф к заведению будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей.
В ночных заведениях Москвы заработала система регистрации по номеру телефона
© Фото: pixabay.com

В Москве заработала система регистрации для входа в ночные заведения. Теперь желающим посетить бары или клубы необходимо зарегистрироваться по номеру телефона.

Проходить check in гости будут в любое время, независимо от времени суток. Для этого нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Есть и другой способ  - можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.

Отмечается, что если в последующем в заведении будет выявлен случай коронавируса, то всех присутствующих оповестят об этом.

Данный эксперимент продлится до 1 ноября. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, система регистрации на входе может распространиться на 500 заведений. Отмечается, что check in не коснется кафе и ресторанов, работающих до полуночи.

За отсутствие QR-кода на входе штраф к заведению будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей. Самих посетителей привлекать к административной ответственности не будут.

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