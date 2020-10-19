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Самый крупный в мире парусник «Седов» зашел в Кольский залив

Иван Линдеманн
00:20 19.10.2020
В Мурманске судно пробудет неделю. После того, как состав курсантов сменится, парусник отправится дальше.
Самый крупный в мире парусник «Седов» зашел в Кольский залив
© Фото: Tatyana Gritsenko Russian Look Globallookpress

Самый крупный в мире парусник «Седов» зашел в Кольский залив. В понедельник утром он должен пришвартоваться у мурманского морского вокзала. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис.

Также на своей странице в Instagram глава региона разместил несколько фотографий судна.

В Мурманске «Седов» пробудет неделю. После того, как состав курсантов сменится, парусник отправится дальше.

Барк вышел в трансарктическую экспедицию из Владивостока 19 августа. За это время он преодолел 7081 морскую милю. Без помощи двигателя «Седов» пересек Чукотское море и часть Восточно-Сибирского - это беспрецедентный случай для плавания в таких широтах.

Экспедиция «Седова» по Северному морскому пути - это логическое завершение кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства «Паруса мира»,  которое посвящено 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы.

«Седов» - это самое большое учебно-парусное судно в мире. Он занесен в книгу рекордов Гиннеса. Длина барка - 117,5 метра, площадь парусов - более 4 тысяч квадратных метров.

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