В Роспотребнадзоре назвали условия для сохранения очного формата обучения в вузах

Студентам российских вузов не придется переходить на дистанционный формат обучения, если они будут соблюдать требования Роспотребнадзора и носить маски. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

«Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия», - сказала Попова «Российской газете».

Она уточнила, что для студентов медицинских вузов необходимо увеличить количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.

Ранее Анна Попова назвала условие для выхода на плато по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, каждый россиянин сегодня должен делать все необходимое для профилактики COVID-19 и правильным образом реагировать на предпринятые государством меры.