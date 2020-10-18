Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем работников дорожного хозяйства. Он пожелал работникам и ветеранам комплекса новых свершений и всего самого доброго.

По словам президента, дорожное хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики страны, на которую, а также на качество жизни людей и промышленность регионов оказывают прямое влияние строительство и модернизация магистралей, проводимые дорожниками. Путин подчеркнул, что в настоящее время дорожный комплекс России находится на подъеме.

«В рамках масштабных государственных программ обновляются федеральные, региональные, местные дороги, широко внедряются современные технологии, увеличивающие срок службы и износоустойчивость трасс, эффективность дорожного строительства. Многое делается для создания комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, которая становится более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что приумножая традиции, идя в ногу со временем и используя передовые логистические и управленческие схемы, работники дорожного хозяйства продолжат успешно трудиться на благо страны и людей.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В 2020 году праздник выпал на 18 октября.