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Новые правила получения пенсий вступили в силу

Алексей Курильченко
09:44 18.10.2020
Теперь пенсионеры смогут сохранить дату получения денег при смене банка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Минтруда сообщило о вступлении в силу новых правил получения пенсий. При смене банка, через который пенсионер получает деньги, он сможет оставить неизменной дату ее зачисления. Ранее при смене банка дата выдачи пенсии могла меняться.

«В случае, когда пенсионер изъявлял желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо. Сейчас правила изменились и дата выплат остается неизменной. Считаю, что это абсолютно правильное решение - человек имеет за собой право сохранить привычную ему дату выплат» — отметила в комментарии «Звезде» заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

В Министерстве труда также напомнили, что пенсионеры оставляют за собой право выбирать способ получения пенсий. В ведомстве также посоветовали пенсионерам использовать банковские карты, чтобы не зависеть от сроков доставки – на карты пенсии обычно приходят быстрее. Для смены способа получения необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд, напоминают в Минтруда.

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