Финская журналистка считает, что Пушкин умер от туберкулеза

Финская газета Iltalehti опубликовала статью об опасности туберкулеза. Среди «умерших» от этой болезни оказался и русский поэт Александр Пушкин. Об этом пишет финская журналистка Хельи Салонен, сообщают Известия.

Для того, чтобы рассказать об смертельности туберкулеза, Хельи привела в пример и других писателей, умерших от болезни. Среди них такие писатели как Эмили Бронте, Франц Кафка, Джордж Оруэлл и Антон Чехов.

«Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза» – считает журналистка.

Новость о смерти Александра Пушкина от туберкулеза возмутила читателей. В комментариях под статьей автору напомнили, что поэт погиб от ранения, которое получил на дуэли с Жоржем Дантесом. Однако Салонен ответила на критику, заверив, что «версий гибели знаменитостей много и альтернативное мнение позволительно».