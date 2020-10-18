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Финская журналистка считает, что Пушкин умер от туберкулеза

Алексей Курильченко
09:04 18.10.2020
Новость об «альтернативной» причине смерти поэта вызвала у читателей недоумение.
Финская журналистка считает, что Пушкин умер от туберкулеза
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Финская газета Iltalehti опубликовала статью об опасности туберкулеза. Среди «умерших» от этой болезни оказался и русский поэт Александр Пушкин. Об этом пишет финская журналистка Хельи Салонен, сообщают Известия.

Для того, чтобы рассказать об смертельности туберкулеза, Хельи привела в пример и других писателей, умерших от болезни. Среди них такие писатели как Эмили Бронте, Франц Кафка, Джордж Оруэлл и Антон Чехов.

«Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза» – считает журналистка.

Новость о смерти Александра Пушкина от туберкулеза возмутила читателей. В комментариях под статьей автору напомнили, что поэт погиб от ранения, которое получил на дуэли с Жоржем Дантесом. Однако Салонен ответила на критику, заверив, что «версий гибели знаменитостей много и альтернативное мнение позволительно».

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