Ученые нашли причину развития рассеянного склероза

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили причину развития рассеянного склероза. По словам одного из авторов исследования, доцента Майи Ягодич, степень проявления склероза напрямую зависит от активности гена ATG7. Об исследовании сообщило издание Science Immunology.

Ген ATG7 помогает клеткам нервной системы обновляться, избавляясь от поврежденных оболочек. В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что пониженная активность гена вызывает у подопытных хронические воспаления и приводит к развитию рассеянного склероза. Этот недуг нервной систему может привести к параличу, слепоте и смерти.

Исследователям удалось активировать работу гена с помощью сахаристого вещества трегалозы, которое содержится в водорослях и грибах. После активации гена состояние мышей значительно улучшилось, сообщается в исследовании.